Навальный возвращается. Его сразу погрузят в автозак?

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14 января 2021, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Оппозиционный политик намерен 17 января 2021 года вернуться в Россию рейсом авиакомпании «Победа».

В социальных сетях рассматриваются несколько вариантов развития событий:

- в самолете ему предъявят обвинения по делу «Ив-Роше», оскорблении ветерана или замены условного срока на реальный по требованию ФСИН и сразу погрузят в автозак,

- самолет по какой-то причине сядет не во Внуково, где НАВАЛЬНОГО могут встречать сторонники, а к примеру, в Смоленске или Калининграде (предполагался и аэропорт Симферополя, как регион, который политик не признает российским),

- на НАВАЛЬНОГО «плюнут» и не будут чинить никаких препятствий по возвращении на родину.