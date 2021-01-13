«Я вернусь домой 17 января», Навальный написал, что возвращается в Россию

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13 января 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Алексей Навальный написал на своей страницы в Instagram, что он возвращается в Россию 17 января. Что ждет оппозиционного политика в Москве – не известно, ведь все это время появлялись сообщения то о новом уголовном деле, то об изменении меры пресечения. ⠀

«Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить... Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт авиакомпании и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы"», -сообщил он своим подписчикам.

Напомним, буквально вчера стало известно, что ФСИН попросила суд заменить условное наказание для Навального на реальный срок в колонии по делу «Ив Роше». Основанием стало "совершение нового преступления", а точнее то, что навальный сразу же после выписки из берлинской больницы не явился на уголовно-исполнительную инспекцию.