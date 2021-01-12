ФСИН просит суд заменить условное наказание для Навального на реальный срок в колонии

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12 января 2021, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ФСИН попросила суд заменить условное наказание для Навального на реальный срок по делу «Ив Роше». Об этом сообщил сам оппозиционер, официального подтверждения этой информации пока нет.

Основанием, по его словам, стало "совершение нового преступления". Оппозиционер заявил также, что его наказание должно было закончиться 30 декабря.

Однако на сайте Мосгорсуда отображается информация о регистрации этого дела, датировано оно вчерашним днем. И, похоже, придрались силовики к нарушению правил условного осуждения, когда он не явился на уголовно-исполнительную инспекцию после выписки из берлинской больницы.

Ранее сам Навальный заявлял, что несмотря ни на что намерен вернуться в Россию после прохождения курса реабилитации в Германии. «Спрогнозировать это было несложно. Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц», - написал Навальный в своем аккаунте в Instagram