Земан призвал не делать из Навального мученика

21 января 2021, 10:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан считает излишним делать мученика из блогера Алексея Навального.
По словам чешского лидера, Навальному лучше выступить кандидатом и побороться за симпатии избирателей.
Глава Чехии сравнил ситуацию с Навальным с ситуацией с заблокированием страницы бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Земан считает, что поместить кого-либо в заключение – это «форма цензуры кандидата».
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин назвал Навального пешкой в большой игре Госдепа против России.
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