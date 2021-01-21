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Земан призвал не делать из Навального мученика

, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Земан призвал не делать из Навального мученика
Милош Земан. Фото: сайт Кремля

Президент Чехии Милош Земан считает излишним делать мученика из блогера Алексея Навального.

По словам чешского лидера, Навальному лучше выступить кандидатом и побороться за симпатии избирателей.

Глава Чехии сравнил ситуацию с Навальным с ситуацией с заблокированием страницы бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Земан считает, что поместить кого-либо в заключение – это «форма цензуры кандидата».

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин назвал Навального пешкой в большой игре Госдепа против России.

ДВа

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