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Володин назвал Навального пешкой в большой игре Госдепа против России

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Володин назвал Навального пешкой в большой игре Госдепа против России
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Алексей Навальный используется в качестве инструмента западными спецслужбами и Госдепом, и «он – пешка в большой игре против России».

Так спикер ГД прокомментировал ситуацию вокруг блогера-оппозиционера. Он добавил, что у всех должно быть понимание того, что за всем тем, что он делает, стоят иностранные государства.

«И наша задача – не допустить иностранного вмешательства», – отметил Володин, добавив, что «таким людям не место в политике».

Ранее Володин заявил, что есть страны, которые не хотят развития России.

ДВа

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