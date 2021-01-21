Генерал Липовой предрек «жесткий» ответ Москвы в случае попытки прорыва ВВС США российской системы ПВО в районе Черного моря

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21 января 2021, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты столкнутся с «жестким» ответом со стороны Москвы, если американская авиация попытается прорвать российскую систему ПВО в Черноморском регионе. С соответствующим прогнозом выступил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Некоторое время назад появилась информация, согласно которой ВВС США и Североатлантического альянса отработали в рамках учений прорыв системы ПВО РФ в районе Черного моря. По словам Сергея Липового, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, если Вашингтон решится на реализацию подобного сценария в реальных условиях, ответ российской стороны будет «незамедлительным» и «жестким». Действия Москвы отобьют у американцев охоту впредь посягать на границы РФ, отметил генерал.

Как сообщалось ранее в четверг, сетевой ресурс News Front написал, что Штаты могут готовить свои беспилотники к участию в вероятных конфликтах на Украине и в Молдавии.