News Front: США могут готовить свои дроны к участию в вероятных войнах на Украине и в Молдавии
21 января 2021, 10:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: News Front
Соединенные Штаты могут вести подготовку своих беспилотников к участию в вероятных военных конфликтах на территории Украины и Молдавии. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал News Front информирует, ссылаясь на сведения, выложенные в Telegram, что в начале текущего месяца американские ВВС разместили на базе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper и военный персонал. По мнению авторов издания, данный шаг может говорить о том, что Вашингтон готовит свои аппараты к участию в вероятных вооруженных конфликтах на Украине и в Молдавии.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владислав Шурыгин поведал, к чему привел бы реальный прорыв авиации США российской системы ПВО в районе Черного моря.
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