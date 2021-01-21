News Front: США могут готовить свои дроны к участию в вероятных войнах на Украине и в Молдавии

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21 января 2021, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News Front

Беспилотник MQ-9 Reaper, imago stock&people / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут вести подготовку своих беспилотников к участию в вероятных военных конфликтах на территории Украины и Молдавии. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал News Front информирует, ссылаясь на сведения, выложенные в Telegram, что в начале текущего месяца американские ВВС разместили на базе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper и военный персонал. По мнению авторов издания, данный шаг может говорить о том, что Вашингтон готовит свои аппараты к участию в вероятных вооруженных конфликтах на Украине и в Молдавии.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владислав Шурыгин поведал, к чему привел бы реальный прорыв авиации США российской системы ПВО в районе Черного моря.