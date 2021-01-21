Военный аналитик Шурыгин рассказал, к чему привел бы реальный прорыв ВВС США российской системы ПВО в Черноморском регионе

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21 января 2021, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Владислав Шурыгин, отечественный военный аналитик, поведал, чем обернулся бы реальный прорыв ВВС Соединенных Штатов российской системы ПВО в Черноморском регионе. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Накануне стало известно, что американская авиация при участии сил, представляющих союзников Вашингтона по НАТО, отработала на учениях прорыв системы ПВО РФ в районе Черного моря. По словам Шурыгина, давшего комментарий «Царьграду», в реальности подобные действия привели бы к уничтожению российских средств противовоздушной обороны либо к уничтожению ими самолетов противника.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский сайт Sina написал, что десять ракет РФ «Сармат» способны уничтожить всех жителей Соединенных Штатов.