Замглавы минздрава Башкирии рассказала, для чего в республике вводят антиковидные паспорта

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19 января 2021, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Для жителей Башкирии с антителами или вакцинированных от коронавирусной инфекции вводятся антиковидные паспорта. Для граждан с таким документом снимут ряд ограничений, принятых в период пандемии ковида.

Заместитель министра здравоохранения Башкортостана Ирина Кононова пояснила, что проект антиковидного паспорта, в первую очередь, нацелен на привлечение жителей региона к вакцинации от коронавируса.

Кононова сообщила, что проект сейчас проходит общественное обсуждение и будет принят нормативным актом правительства региона. В республиканском минздраве уточнили, что антиковидный паспорт будет формироваться в личном кабинете человека на портале госуслуг. Медорганизация, сделавшая гражданину вакцину от коронавируса или выявившая высокие антитела пациента, будет вводить информацию в единую систему здравоохранения.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов. Удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – в течение трех месяцев.

Имеющие антиковидные паспорта жители республики смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в санатории республики, абонементов в фитнес-центры и бассейны.

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