Роспотребнадзор сообщил, насколько эффективна «ЭпиВакКорона»

19 января 2021, 14:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100%. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%», - пояснили в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, кому в первую очередь рекомендуется пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
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