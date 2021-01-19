Роспотребнадзор сообщил, насколько эффективна «ЭпиВакКорона»

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19 января 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100%. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%», - пояснили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, кому в первую очередь рекомендуется пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.