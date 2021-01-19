ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Роспотребнадзор сообщил, насколько эффективна «ЭпиВакКорона»

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил, насколько эффективна «ЭпиВакКорона»
вакцина, фото: pixels.com

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических исследований составляет 100%. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%», - пояснили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, кому в первую очередь рекомендуется пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

БА

В мире

Политолог Погребинский: ДНР и ЛНР могут войти в состав России, если новые власти США будут давить на Москву по Донбассу

Политолог Погребинский: ДНР и ЛНР могут войти в состав России, если новые власти США будут давить на Москву по Донбассу

ДНР и ЛНР могут войти в состав Российской Федерации, если новые власти Соединенных Штатов будут давить на Москву по проблеме Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью