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Врач-диетолог Виктор Тутельян порекомендовал, какие продукты включить в рацион перед вакцинацией от коронавируса

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач-диетолог Виктор Тутельян порекомендовал, какие продукты включить в рацион перед вакцинацией от коронавируса
фото: pixabay.com

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендуется включить в рацион мясо, рыбу, яйца. Врач-диетолог, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян пояснил, что "вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител".

По словам диетолога, так как антитела - это белковые структуры, поэтому организму требуется белок, белковые продукты. Тутельян призвал потреблять перед вакцинацией мясо, рыбу, яйца.

Специалист также посоветовал после прививки обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь витамина D.  В период распространения коронавирусной инфекции нового типа медики обратили внимание на дефицит витамина D у многих пациентов. Врачи назначают его заболевшим. Тутельян советует этот витамин и  другие жирорастворимые витамины пить после прививки.

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