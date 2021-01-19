Врач-диетолог Виктор Тутельян порекомендовал, какие продукты включить в рацион перед вакцинацией от коронавируса
19 января 2021, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендуется включить в рацион мясо, рыбу, яйца. Врач-диетолог, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян пояснил, что "вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител".
По словам диетолога, так как антитела - это белковые структуры, поэтому организму требуется белок, белковые продукты. Тутельян призвал потреблять перед вакцинацией мясо, рыбу, яйца.
Специалист также посоветовал после прививки обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь витамина D. В период распространения коронавирусной инфекции нового типа медики обратили внимание на дефицит витамина D у многих пациентов. Врачи назначают его заболевшим. Тутельян советует этот витамин и другие жирорастворимые витамины пить после прививки.
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