Всё ли хорошо с контролем качества на «Электростали?»

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20 января 2021, 10:00 [ «Аргументы Недели», Николай ПАРАТУНИН ]

Фото: cоцсети

Металлургический завод «Электросталь» - один из ведущих производителей сталей и сплавов специального назначения для наукоёмких отраслей промышленности. Завод входит в актуальный (в связи с коронавирусом) перечень системообразующих предприятий (включая моратории на банкротство).

Заводом принята корпоративная программа «Политика в области качества», на одноименной странице на сайте предприятия вывешены всевозможные сертификаты, аттестаты и свидетельства. Есть даже лицензия на право изготовления оборудования для ядерных установок. Кроме того, в свободном доступе можно найти информацию о том, что «Электросталь» входит, например, в Реестр аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), органов инспекции, провайдеров МСИ (Межлабораторные сличительные испытания). Короче, всё серьезно, нахождение в фарватере новых перспективных направлений (например, производство титановых сплавов и порошковой (гранульной) металлургии) требует особого качества: «В июле (2020 года, прим. «АН») мы прошли инспекционный контроль по соблюдению технологических и производственных требований Авиационного регистра Международного авиационного комитета, – утверждает директор по качеству и сертификации АО «Металлургический завод «Электросталь» А.В. Жавыркин. - В результате на три года продлено действие нашего сертификата на производство материалов авиационного назначения: подтверждены 83 позиции».

Но вот что удивительно – кроме сертификатов МАКа, которых у завода мы действительно насчитали 7 штук, никаких других разрешительных документов на производство материалов авиационного назначения мы не обнаружили. А ведь деятельность по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники подлежит обязательному лицензированию (ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

В соответствии со ст. 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 240 «О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники» в перечень работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники включает в себя в том числе:

- проведение опытно-технологических работ по созданию авиационных материалов и технологических процессов;

- производство авиационных материалов для основных силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей авиационной техники.

Согласно п. 6.3.3. «Общих технических условий на изготовление, ремонт приемку и поставку авиационных серийных двигателей для воздушных судов (ОТУ-2018)», утвержденных Минпромторгом РФ и Минобороны РФ, документация на ПКИ (покупные комплектующие изделия) должна соответствовать требованиям ГОСТ 18675. Использование ПКИ, материалов и полуфабрикатов от изготовителей, не имеющих лицензию на такую деятельность, не допускается.

В реестре лицензиатов Минпромторга РФ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники на сайте data.gov.ru (Открытые данные России) – 1221 предприятие. В реестре на сайте Минпромторга – 1648. АО «Металлургический завод «Электросталь» среди них не обнаружен!

А ведь только с ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение» у «Электростали», опять же, по информации из открытых источников, заключено 36 договоров на сумму 3 595 634 204 рублей.

Работа без лицензии – это незаконная предпринимательская деятельность.

И мы тут даже обеспокоены не только подозрением на незаконную предпринимательскую деятельность АО «Металлургический завод «Электросталь», что само по себе, конечно, бросает тень на системообразующее предприятие.

Мы обеспокоены тем, что, Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в группу компаний «Ростех»), крупнейший разработчик и производитель газотурбинных двигателей в России для гражданской и военной авиации, использует в основных силовых элементах конструкции и особо ответственных деталях газотурбинных двигателей (в том числе перспективных ПД-14 и ПД-35 от «ОДК-Авиадвигатель») материалы, производимые без лицензии. Так же без лицензии выполняются, например, опытно-технические работы по освоению и запуску в производство различных покупных комплектующих изделий газотурбинных двигателей для военной авиации.

На уже цитируемом нами выше Круглом столе «Электростали» с партнерами об этом нашем беспокойстве хорошо сказал Виктор Михайлович Чуйко, президент Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»: «Когда создают новую технику, обычно говорят о конструкторах, учёных и очень редко вспоминают металлургов, а между тем именно от вашего труда зависит надёжность эксплуатируемой техники, в том числе авиационных двигателей».