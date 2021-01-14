Адвокат Денис Никитин прокомментировал возможное задержание Навального

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14 января 2021, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: соцсетри

Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин считает, что задержание оппозиционера может быть произведено на основании дела о мошенничестве, возбужденного в отношении Навального СК РФ 29 декабря 2020 года.

По этому уголовному делу Алексея Навального могут задержать прямо в аэропорту. Преступление является тяжким и у следователей, вероятно, есть все основания для предъявления оппозиционеру обвинения, отметил Никитин в беседе с RT. Объяснения ФСИН о намерении задержать Навального по прибытии в Москву касаются приговора суда 2014 года, по которому Навальный получил 3 с половиной года условного срока и должен был во время испытательного срока регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, напомнил адвокат. 29 января 2021 года требование ФСИН рассмотрит суд, а до той поры формальных юридических претензий по этому делу к оппозиционеру возникнуть не должно.

Ранее сообщалось, что УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Алексея Навального. Оппозиционный политик намерен 17 января 2021 года вернуться в Россию рейсом авиакомпании «Победа».