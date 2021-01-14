Депутат Нилов объяснил продление ограничений по коронавирусу в Москве

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14 января 2021, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал продление ограничений в Москве до 21 января в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Все решения региональная власть принимает исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном регионе… Несмотря на то, что ситуация не ухудшается, а где-то даже улучшается, необходимо всё равно соблюдать все предписанные рекомендации и быть предельно ответственными и осторожными для того, чтобы быстрее побороть эту эпидемию», - высказал он RT.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил столичным школьникам вернуться к очному формату обучения с 18 января. Однако городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования в этот период будут работать в режиме дистанционки или находиться на каникулах.