Указ мэра: школьники возвращаются в классы, пенсионеры и работники — пока дома

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14 января 2021, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве на неделю продлили все действующие из-за ситуации с распространением COVID-19 ограничения, кроме школ, очное обучение в которых возобновится со следующей недели. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников», - написал Сергей Собянин.

По этой причине, как написал градоначальник, все ограничения за исключением касающихся обучения школьников, продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 г.

Как подчеркнул Сергей Собянин, городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Он также отметил, что по мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

«Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным. Предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты», - написал Сергей Собянин.

Он также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации.

«Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», - заключил он.