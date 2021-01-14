Врач Дэн Банстон назвал симптомы, указывающие на бессимптомный коронавирус

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14 января 2021, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

медик, фото: pixels.com

Врач Дэн Банстон рассказал, по каким признакам можно понять, что человек переболел новой коронавирусной инфекцией. По его словам, COVID-19 может не проявлять себя сразу после заражения.

Банстон отметил, что коронавирус часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». Если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь, уточнил он. При этом врач добавил, что возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, однако на усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах жалуются чаще всего.

Специалист рекомендует удостовериться в том, что у человека уже был COVID-19, сдав тест на антитела. Банстон призывает не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.