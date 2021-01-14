Врач Шаффцин перечислил лекарства, противопоказанные при лечении коронавируса

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14 января 2021, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Yahoo life

таблетки, фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин заявил, что существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Шаффцин рекомендует не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, поскольку они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. По его словам, лучше пить больше воды и не препятствовать естественному процессу организма. Также доктор советует не использовать ингаляторы, если нет астмы. Он добавил, что препараты, содержащие фенилэфрин - действующее вещество в составе многих назальных спреев, опасен при болезнях сердца.