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Ученые назвали три новых симптома «британского» штамма COVID-19

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Ученые назвали три новых симптома «британского» штамма COVID-19
медик, фото: pixabay.com

Британские ученые сообщили, что симптомы нового штамма коронавируса практически не отличаются от его первоначального варианта. Однако есть признаки болезни, на которые пациенты не обращали ранее никакого внимания.

Специалисты рассказали, что заболевшие «британским» штаммом COVID-19 начали жаловаться на боли в мышцах, нередко у них возникает ощущение, что болят не только мышцы, но и кости, а также повышенную утомляемость и появление волдырей на ногах.

Кроме того, есть предположение, что именно этот вариант вируса вызывает и определенные нарушения слуха. Ученые отметили, что ухудшение состояния наступает резко, а симптомы могут появляться неожиданно.

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