В США выявили два новых штамма COVID-19

13 января 2021, 20:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Ученые в американском штате Огайо в среду, 13 января, сообщили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса нового типа, которые в последнее время сформировались на территории Соединенных Штатов.
В отчете медицинского центра Университета штата Огайо говорится, что один из штаммов аналогичен "британской" разновидности коронавируса. Зафиксировано также развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями, предполагается, что он более заразен, чем уже известные виды COVID-19.
Главный научный сотрудник медцентра Питер Молер отметил, что сейчас эксперты не располагают достаточным количеством данных, чтобы сказать, будут ли вышеуказанные мутации влиять на эффективность используемых вакцин.
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