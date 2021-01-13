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Жителей США предупредили о возможном распространении местной мутации COVID-19

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Washington Post

Жителей США предупредили о возможном распространении местной мутации COVID-19
скорая помощь в Нью-Йорке, Michael Nagle/XinHua

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил, что причиной высоких темпов распространения COVID-19 в стране может быть особая местная мутация.

В течение последних нескольких недель на территории Соединенных Штатов Америки регистрируется значительный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Энтони Фаучи не исключил, что в стране есть собственная мутация, которая легче передается от человека к человеку.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США подчеркнул, что в настоящий момент ученые ведут поиски данной мутации. 

ЕТ

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