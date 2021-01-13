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Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа с начала пандемии во всем мире превысило 90 миллионов. Об этом свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией к настоящему моменту достигло 90 054 813. Жертвами коронавируса нового типа с начала пандемии стали 1 945 610 человек в разных странах мира, подчеркнули в среду в ВОЗ.

Отмечается также, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировали 546 016 новых случаев заражения COVID-19. 9 884 пациента скончались.

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