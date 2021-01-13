В мире число умерших от коронавируса приближается к 2 миллионам

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13 января 2021, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 962 219.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, от инфекции излечились более 64 млн человек.

В число стран с 5 миллионами и более заражений коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

Накануне в России за сутки скончался 531 пациент с коронавирусом.