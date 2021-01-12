В России за сутки скончался 531 пациент с коронавирусом
12 января 2021, 11:21[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончался 531 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 72 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 68 – в Санкт-Петербурге, 26 – в Ростовской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания стали в стране 62 804 человека.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 22 934.
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