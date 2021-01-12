Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 22 934

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12 января 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

тест на COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 22 934. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 827 (12,3 процента) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 448 203 случая заражения.