Глава НИЦ Гамалеи оценил устойчивость вакцины «Спутник V» к мутациям коронавируса
11 января 2021, 12:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность «Спутник V», вакцины против новой коронавирусной инфекции, к мутациям COVID-19. По его словам, разработчики препарата учли данную особенность вируса.
«При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать … По всем критериям, новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины», - пояснил он.
Гинцбург отметил, что возглавляемый им центр пока не получал образец «британского» штамма коронавируса. Он добавил, что уникальные мутации вируса можно найти и в России. Этого еще не произошло, потому что в стране секвенируют гораздо меньше образцов, чем в Великобритании, уточнил эксперт.
«Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», - высказал глава НИЦ.
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