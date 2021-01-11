Директор Центра Гамалеи Гинцбург допустил существование «российского» штамма COVID-19

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11 января 2021, 12:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург утром в понедельник, 11 января, заявил, что в России, вероятнее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса нового типа, как в Великобритании.

Александр Гинцбург отметил, что ждет с нетерпением, когда на территории Российской Федерации будет выявлена собственная мутация COVID-19. "Чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", – подчеркнул ученый.

По словам Гинцбурга, в РФ секвенируют значительно меньше образцов вирусов, чем в Соединенном Королевстве, вследствие чего новый штамм пока обнаружить не удалось.