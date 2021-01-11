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В России зарегистрировали 23 315 новых случаев заражения COVID-19

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

В России зарегистрировали 23 315 новых случаев заражения COVID-19
лаборатория, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 23 315. Об этом заявили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 2 805 (12,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии на территории России выявили 3 425 269 случаев заболевания коронавирусом.

ЕТ

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