В России зарегистрировали 23 315 новых случаев заражения COVID-19
11 января 2021, 11:28[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 23 315. Об этом заявили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе отметили, что у 2 805 (12,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии на территории России выявили 3 425 269 случаев заболевания коронавирусом.
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