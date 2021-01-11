Эксперты ВОЗ на этой неделе прибудут в Китай для выяснения происхождения COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

11 января 2021, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения в четверг, 14 января, в соответствии с договоренностями сторон прибудет в Китай в целях установления происхождения коронавируса нового типа.

Ранее представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон сообщил в беседе с журналистами, что организация планирует направить в Китай в январе 2021 года международную группу экспертов для выяснения точного происхождения COVID-19.

Теперь же известно, что специалисты прибудут в страну 14 января. Они будут проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими экспертами.