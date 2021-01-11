«Британский» штамм COVID-19 выявили в Мексике

11 января 2021, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Новый штамм коронавируса, который ранее был зарегистрирован на территории Великобритании, выявлен в Мексике. Специалисты обнаружили инфицированного пациента в северо-восточном штате Тамаулипас.
В региональном управлении здравоохранения уточнили, что речь идет о 56-летнем путешественнике, который прибыл в Тамаулипас 29 декабря. Анализ показал наличие у мужчины новой мутации коронавирусной инфекции, выявленной в Британии в середине сентября прошлого года.
Жителей штата в связи со случившимся призывают соблюдать меры предосторожности и проводить как можно больше времени дома.
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