«Британский» штамм COVID-19 выявили в Мексике

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11 января 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

COVID-19, pixabay.com

Новый штамм коронавируса, который ранее был зарегистрирован на территории Великобритании, выявлен в Мексике. Специалисты обнаружили инфицированного пациента в северо-восточном штате Тамаулипас.

В региональном управлении здравоохранения уточнили, что речь идет о 56-летнем путешественнике, который прибыл в Тамаулипас 29 декабря. Анализ показал наличие у мужчины новой мутации коронавирусной инфекции, выявленной в Британии в середине сентября прошлого года.

Жителей штата в связи со случившимся призывают соблюдать меры предосторожности и проводить как можно больше времени дома.