В России обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса
10 января 2021, 20:38[ «Аргументы Недели» ]
В России обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса. Об этом в телеэфире сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница рассказала, что эта мутация вируса оказалась у россиянина, который вернулся из Великобритании.
Напомним, в середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Накануне ВОЗ признала, что «британский» коронавирус действительно распространяется быстрее обычного, по предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.
Однако у медиков пока нет никаких данных, что что нового штамма более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.
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