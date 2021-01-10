Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2021, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса. Об этом в телеэфире сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница рассказала, что эта мутация вируса оказалась у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Напомним, в середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Накануне ВОЗ признала, что «британский» коронавирус действительно распространяется быстрее обычного, по предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного.

Однако у медиков пока нет никаких данных, что что нового штамма более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.