Инфекционист Шестакова назвала способ остановить пандемию коронавируса

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11 января 2021, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова рассказала, как остановить коронавирусную пандемию.

«Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная … чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку», - отметила она.

Шестакова пояснила, что если вакцинировать три года, то подоспеют те, у кого иммунитет закончился. По ее словам, это спровоцирует «постоянный текущий процесс». Поэтому действовать нужно так так, как при вакцинации гриппа, добавила эксперт. При этом врач напомнила, что точное действие прививки от COVID-19 еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что в России обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса.