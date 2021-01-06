Южноуральские огнеборцы проводят профилактические рейды

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6 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области за четыре дня нового года произошло 108 пожаров, на которых погибло 8 человек, еще 9 получили травмы различной степени тяжести.

Количество пожаров увеличилось на 38%, количество погибших – на 33%, травмированных стало в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня стало известно о том, что сгорел дом у многодетной семьи из поселка Каменная речка Троицкого района. В новогоднюю ночь огнеборцы выезжали тушить пожар в многоквартирный дом по улице Захаренко в Челябинске. Мужчина и женщина погибли, еще четверо жильцов попали в больницы с отравлениями продуктами горения. Пятого января загорелась бывшая кухня в здании общежития по улице Болейко в Челябинске. Пожарным удалось спасти 11 человек, одна женщина оказалась в больнице с признаками отравления угарным газом.

В связи с этим в новогодние праздники сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия в многоквартирных домах и частном секторе. На контроле огнеборцев – дачные и садовые товарищества, где в праздники отдыхают многие южноуральцы. Уже не раз были ликвидированы пожары, причиной которых стал перекал печи либо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы в первую очередь с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Очень часто в таких семьях растут малолетние дети.

«Основной причиной пожара часто становится неосторожное обращение с огнем, сопутствующий фактор – алкогольное опьянение людей. Рост пожаров произошел на территориях 21 муниципального образования области, – рассказывает Эдуард Дорожкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области. – Хотел бы обратиться к южноуральцам с просьбой соблюдать меры противопожарной безопасности. Нужно обращать внимание на состояние бытовых электронагревательных приборов, отключать их на время ухода из дома, не использовать нестандартные приборы для обогрева помещений. Прошу не оставлять детей без присмотра взрослых. Кроме этого, обратите внимание на состояние печного отопления как в жилых домах, так и в банях».