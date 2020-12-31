Общественник Петров предложил добавить в паспорта «медстраницы»

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31 декабря 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

паспорт, фото: NGYNA/ globallookpress.com

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко внести в заграничные и внутренние паспорта россиян данные о прививках.

Петров отметил, что сейчас во всем мире обсуждается вопрос о документальном фиксировании факта прививки от коронавируса. Однако есть мнение, что отдельный «ковид-паспорт» противоречит этическим законам, пояснил он. Общественник добавил, что вопрос о безопасном перемещении россиян внутри страны и в другие государства до сих пор открыт.

«Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния ... Предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных «медицинских» страниц для внесения отметок о наличии вакцины», - уточнил он.

Петров считает, что на этих страницах могут быть представлены данные и о других вакцинах и прививках, которые необходимы для путешественников в экзотические страны.