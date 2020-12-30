Бывший разведчик Кедми: Россия лишила США возможности начать провокацию, которая способна привести к войне

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30 декабря 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Российская Федерация лишила Соединенные Штаты возможности начать провокацию, которая способна привести к военному конфликту. Соответствующую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Эксперт отметил, что в уходящем году окончательно закрепилось стратегическое и военное превосходство Москвы над Вашингтоном. Кедми, в частности, указал на то, что в 2020-м армия РФ с успехом протестировала гиперзвуковые ракеты «Авангард» и «Циркон», противостоять которым в настоящий момент американская сторона не в состоянии.

По словам экс-разведчика, усиление России в оборонной сфере лишило Штаты начать провокацию, которая способна спровоцировать вооруженное противостояние.

Ранее сегодня интернет-ресурс «Репортер» предположил, что отечественные системы С-400 могли отбить у американского лидера Дональда Трампа желание нападать на Сирию.