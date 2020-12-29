Экс-разведчик Кедми объяснил «истерику» в США из-за возможности восстановления российской базы на Кубе

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29 декабря 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг США, Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Возможность восстановления российской базы на Кубе, на которую намекнул осенью прошлого года тогдашний руководитель кабмина РФ Дмитрий Медведев, вызвала «истерику» в Соединенных Штатах. Об этом заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По словам эксперта, обозначенная им реакция в США объясняется тем, что предполагаемое возрождение базы РФ на Кубе окажет значительное влияние на международную ситуацию. Восстановить свой объект на острове может страна, которая в настоящий момент имеет стратегическое военное превосходство над Штатами, отметил Кедми в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sina написал, что военные РФ дали «довольно жесткий ответ» на ноябрьскую провокацию американцев в Японском море.