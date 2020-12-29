Экс-разведчик Кедми объяснил «истерику» в США из-за возможности восстановления российской базы на Кубе
29 декабря 2020, 20:01[ «Аргументы Недели» ]
Возможность восстановления российской базы на Кубе, на которую намекнул осенью прошлого года тогдашний руководитель кабмина РФ Дмитрий Медведев, вызвала «истерику» в Соединенных Штатах. Об этом заявил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам эксперта, обозначенная им реакция в США объясняется тем, что предполагаемое возрождение базы РФ на Кубе окажет значительное влияние на международную ситуацию. Восстановить свой объект на острове может страна, которая в настоящий момент имеет стратегическое военное превосходство над Штатами, отметил Кедми в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sina написал, что военные РФ дали «довольно жесткий ответ» на ноябрьскую провокацию американцев в Японском море.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.