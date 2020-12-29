Sina: военные России дали «довольно жесткий ответ» на провокацию США в Японском море
29 декабря 2020, 19:35[ «Аргументы Недели» ]
Российские военнослужащие дали «довольно жесткий ответ» на провокацию Соединенных Штатов в Японском море. Такая формулировка содержится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Портал Sina напоминает, что в ноябре американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в акваторию РФ в Японском море. Некоторое время спустя Москва отправила в данное море «Маршала Шапошникова», российский фрегат, который прошел модернизацию. Там судно провело учебные запуски ракет «Уран». В заливе Петра Великого корабль осуществил стрельбы по целям на воде и в воздушном пространстве с использованием артиллерийской установки А-190.
Авторы китайского сайта назвали учения «Маршала Шапошникова» «довольно жестким ответом» на осеннюю американскую провокацию.
Ранее во вторник сообщалось, что Вигаудас Ушацкас, бывший литовский дипломат, обозначил условия, которые уберегут Москву и блок НАТО от вероятной вооруженной конфронтации.
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