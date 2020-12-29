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Бывший литовский дипломат Вигаудас Ушацкас назвал условия, которые уберегут Россию и НАТО от вероятной войны

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Бывший литовский дипломат Вигаудас Ушацкас назвал условия, которые уберегут Россию и НАТО от вероятной войны
Учения НАТО, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Вигаудас Ушацкас, бывший литовский дипломат, перечислил условия, которые уберегут Российскую Федерацию и Североатлантический альянс от вероятного военного конфликта. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

Как информирует «ПолитПазл», Ушацкас отметил, что сторонам, подписавшим Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, следует выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, по словам эксперта, Москва и государства, входящие в НАТО, должны предпринять дополнительные действия, направленные на обеспечение прозрачности при проведении учений в сопредельных районах. Также необходимо восстановить или создать новые горячие линии между штабами армии России и альянса, полагает Вигаудас Ушацкас.

Согласно точке зрения экс-дипломата, перечисленные им меры требуют оперативного претворения в жизнь.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что американское издание The National Interest высказало мнение, по которому союзники Вашингтона будут играть заметную роль в случае крупномасштабной морской военной конфронтации между Соединенными Штатами и Россией.

ДЦ

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