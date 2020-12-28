National Interest: союзники Америки будут играть заметную роль в случае крупномасштабной морской войны США с Россией

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28 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Корабли США, US Navy / globallookpress.com

Американские союзники будут играть заметную роль в случае крупномасштабной морской войны между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Такое мнение высказано в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.

Издание The National Interest пишет, что новая стратегия Вашингтона, целью которой является создание военно-морского преимущества на фоне возрастающего влияния Москвы и Пекина, основана на объединении нескольких подразделений и служб Вооруженных сил США. Однако привлечение союзных сил является не менее важным фактором, констатируется в процитированной публикации.

Отмечается, что в случае крупномасштабной морской войны с Россией партнеры Штатов могут уже одним своим присутствием обеспечить успех американской стороны, демонстрируя «многонациональную решимость». Также союзники способны оказывать США другую помощь – в частности, предоставлять им информацию разведывательного характера.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Sohu написал, что американское военное руководство «приходит в ярость» из-за непокорности Москвы.