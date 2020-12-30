Вице-премьер Абрамченко назвала три причины роста цен на продукты

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30 декабря 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

магазин, фото: pixels.com

Вице-премьер России Виктория Абрамченко прокомментировала подорожание продуктов питания в 2020 году. По ее словам, такое явление связано с ростом мировым цен на фоне ослабления рубля.

«Первый фактор: мировые цены на продовольствие очень выросли. Это связано с пандемией. Многие государства ощутили на себе спад производства. Это было связано как раз с пандемией, закрывались производства, фермерские хозяйства в Европе не смогли обеспечить ни нормальную посевную кампанию, ни сбор урожая, и цены взлетели», - пояснила она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" и радио "Вести ФМ".

Абрамченко считает, что вторым фактором, влияющим на цены, стало ослабление рубля. При этом она напомнила, что спрос на российскую пшеницу, на российские зерновые культуры остается высоким всегда. Она напомнила, что Россия -традиционный экспортер, и этот сегмент продовольствия пользуется высокой популярностью.

«Третий фактор … действительно в цепочке от производителя до торговой сети наши производители, участники этой товаропроизводящей цепочки закрывали свои издержки», - добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что это объективные экономические факторы, которые повлияли на рост цен, но не на все товары, а на определенную линейку: «Мы фиксировали рост цен по сегменту, который связан с зерновыми, по крупам, по сахару, по подсолнечному маслу».