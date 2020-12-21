Сенатор Рябухин предложил другую меру поддержки вместо продуктовых карточек

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21 декабря 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

холодильник, фото: pixels.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин прокомментировал введение продовольственных карточек для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов. По его словам, сейчас в этой мере нет необходимости.

«Я скептически к карточкам отношусь, они могут быть в том случае, кода не хватает товаров продовольственной группы, тогда можно объяснить, почему при наличии дефицита надо защитить самую бедную группу населения. А когда у нас этих видов товаров в избытке, карточная система - неправильная форма социальной защиты», - высказал он.

Рябухин отметил, что более эффективное предложение сейчас сформулировано президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что Генпрокуратура РФ проверяет состояние цен, осуществляет их мониторинг вместе с торговыми комиссиями субъектов РФ, уже первая реакция есть по жизненно важным продуктам питания.

«Здесь нужны заградительные меры: если ты хочешь продавать за рубежом с повышенной пошлиной, то продавай, но вот эта разница [в выручке] пойдет на социальную поддержку малоимущих и нуждающихся», - резюмирован сенатор. Он считает, что такая поддержка будет наиболее выгодна.