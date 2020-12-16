Ритейлеры и производители договорились по поводу цен на сахар и подсолнечное масло

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16 декабря 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

Российские производители и ритейлеры подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, касающееся стоимости продукции.

Участники соглашений заявили о готовности соблюдать их и отметили, что цены на продукты уже стали снижаться. Также сообщается, что подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар стало частью мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

Ранее сообщалось, что территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат приступили к сбору и обработке информации и обращений граждан по динамике цен на такие продукты питания.