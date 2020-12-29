Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей
29 декабря 2020, 22:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Учреждения будут созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.
За органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам, говорится в документе.
Ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, окончательный тариф будет устанавливать каждый регион.
Кроме этого полицейских наделили правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не считает помещение в вытрезвитель нарушением прав человека.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.