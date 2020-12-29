Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей

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29 декабря 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Учреждения будут созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

За органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам, говорится в документе.

Ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, окончательный тариф будет устанавливать каждый регион.

Кроме этого полицейских наделили правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не считает помещение в вытрезвитель нарушением прав человека.