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Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин подписал закон о восстановлении в России системы вытрезвителей
Фото: сайт ГД

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Учреждения будут созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

За органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления закрепляются полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам, говорится в документе.

Ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, окончательный тариф будет устанавливать каждый регион.

Кроме этого полицейских наделили правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не считает помещение в вытрезвитель нарушением прав человека.

ДВа

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