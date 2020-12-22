Фадеев не считает помещение в вытрезвитель нарушением прав человека

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22 декабря 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев не считает помещение человека в вытрезвитель нарушением его прав.

По его словам, пьяного и невменяемого человека надо поместить в вытрезвитель.

«Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может. Нет тут никакого нарушения прав», - заявил Фадеев.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о праве полицейских доставлять граждан в вытрезвители.