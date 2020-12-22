Полиция снова сможет доставлять граждан в вытрезвители

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22 декабря 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла закон о праве полицейских доставлять граждан в вытрезвители.

Для этого депутаты внесли изменения в закон о полиции, наделив правоохранителей соответствующим правом.

«Те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции когда-то уже имевшихся у нее функций – мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая», – считает один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он также отметил, что в регионах сегодня вновь создаются специализированные организации для оказания помощи таким людям.

«И там, где они открылись, так называемая «пьяная» преступность снизилась в среднем на 16 процентов. Поэтому положительный опыт регионов предлагается распространить на всю страну», – добавил парламентарий.