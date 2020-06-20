В РФ предлагается создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

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20 июня 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

бутылка в траве, pixabay.com

Член ОП РФ, координатор проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выдвинул идею о создании в стране вытрезвителей для пьяных правонарушителей. Соответствующее письмо он направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Речь идет о создании изолированных спецотделений-вытрезвителей на базе медицинских учреждений. Туда предлагается помещать граждан, которые были задержаны по подозрению в совершении административных правонарушений или же уголовных преступлений (помимо тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.

Подчеркивается, что попавшие в такие вытрезвители граждане впоследствии обязаны будут возместить затраты на свое содержание и оказанную медицинскую помощь.

Султан Хамзаев заметил, что только в 2019 году пьяные автомобилисты стали виновниками 15 тысяч ДТП, в которых погибли 4 тысячи человек.