В РФ предлагается создать вытрезвители для пьяных правонарушителей

Член ОП РФ, координатор проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выдвинул идею о создании в стране вытрезвителей для пьяных правонарушителей. Соответствующее письмо он направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.
Речь идет о создании изолированных спецотделений-вытрезвителей на базе медицинских учреждений. Туда предлагается помещать граждан, которые были задержаны по подозрению в совершении административных правонарушений или же уголовных преступлений (помимо тяжких) в состоянии алкогольного опьянения.
Подчеркивается, что попавшие в такие вытрезвители граждане впоследствии обязаны будут возместить затраты на свое содержание и оказанную медицинскую помощь.
Султан Хамзаев заметил, что только в 2019 году пьяные автомобилисты стали виновниками 15 тысяч ДТП, в которых погибли 4 тысячи человек.