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Видео, как в Иваново пьяный водитель сбил четырех человек

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как в Иваново пьяный водитель сбил четырех человек
pixabay.com

Пьяный водитель в Иванове сбил женщину с грудным ребенком, семилетнюю девочку и мужчину, которые шли по тротуару. Женщину и девочку доставили в больницу, мужчине и младенцу оказали помощь на месте.

ДТП случилось сегодня на улице Кохомское шоссе в Иваново, сообщает УМВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, будучи в нетрезвом состоянии, при повороте налево вылетел на тротуар, по которому в это время шли женщина с ребенком в коляске и мужчина с девочкой.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.

Вчера в ДТП с пятью машинами в центре Москвы пострадали три человека.

НС

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