Видео, как в Иваново пьяный водитель сбил четырех человек

Пьяный водитель в Иванове сбил женщину с грудным ребенком, семилетнюю девочку и мужчину, которые шли по тротуару. Женщину и девочку доставили в больницу, мужчине и младенцу оказали помощь на месте.
ДТП случилось сегодня на улице Кохомское шоссе в Иваново, сообщает УМВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, будучи в нетрезвом состоянии, при повороте налево вылетел на тротуар, по которому в это время шли женщина с ребенком в коляске и мужчина с девочкой.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.
Вчера в ДТП с пятью машинами в центре Москвы пострадали три человека.