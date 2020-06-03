В ДТП с пятью машинами в центре Москвы пострадали три человека

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3 июня 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП, фото: Телеграм-канал «Подъём»

Сегодня днем на пересечении Садового кольца и улицы Малой Дмитровки в центре столицы столкнулись 5 автомобилей. Предварительно, в результате происшествия пострадали три человека. Один был госпитализирован.

На месте ДТП затруднено движение, работают представители дорожной полиции и сотрудники скорой помощи.

Как рассказали очевидцы, один из автомобилей на высокой скорости несся по трассе, потом произошло столкновение с несколькими другими машинами.

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