Рэпер Моргенштерн будет допущен в Украину для заработка. Российские патриоты утверждают, что он предал Крым

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29 декабря 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Московский рэпер будет допущен в Украину для заработка. Российские патриоты утверждают, что он предал Крым.

Крымские поклонники музыканта настойчиво приглашали его дать несколько концертов на полуострове, на что получили ответ: «Я бы с радостью в Крым. Но, к сожалению, если я туда поеду – меня в Украину тогда не пустят». Это заявление он сделал в октябре 2020 года.

А на сегодняшний день стало известно – Украина не нашла ни в поступках, ни в заявлениях рэпера ничего, что позволило бы запретить ему въезд в страну.

«И можно ли после этого сказать, что Моргенштерн предал Крым?» - задают фанатам МОРГЕНШЕРНА вопрос в социальных сетях и обещают даже начать информационную кампанию «МОРГЕНШТЕРН» предал Крым».