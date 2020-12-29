Рэпер Моргенштерн будет допущен в Украину для заработка. Российские патриоты утверждают, что он предал Крым

Московский рэпер будет допущен в Украину для заработка. Российские патриоты утверждают, что он предал Крым.
Крымские поклонники музыканта настойчиво приглашали его дать несколько концертов на полуострове, на что получили ответ: «Я бы с радостью в Крым. Но, к сожалению, если я туда поеду – меня в Украину тогда не пустят». Это заявление он сделал в октябре 2020 года.
А на сегодняшний день стало известно – Украина не нашла ни в поступках, ни в заявлениях рэпера ничего, что позволило бы запретить ему въезд в страну.
«И можно ли после этого сказать, что Моргенштерн предал Крым?» - задают фанатам МОРГЕНШЕРНА вопрос в социальных сетях и обещают даже начать информационную кампанию «МОРГЕНШТЕРН» предал Крым».
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