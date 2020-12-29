Бездомным челябинцам подарили 300 наборов с теплыми вещами и медсредствами

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29 декабря 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлены организаторами акции

Теплая одежда, средства личной гигиены и даже подарки — все это вручили челябинским бездомным. В этом году акция «Теплая помощь» прошла в шестой раз.

В 2020-ом бездомным челябинцам вручили 300 пакетов с теплой одеждой и медсредствами. Для них это не просто предметы обихода — все вещи необходимы для выживания. Причем помощь в этом году получили не только бродяги, но и постояльцы реабилитационных центров. На выручку обездоленным пришли волонтеры благотворительного фонда «Теплая помощь», созданного при содействии 31 телеканала.

— От помощи волонтеров, заинтересованных лиц мы никогда не отказываемся, то есть вносите посильный вклад, он небольшой, но людям все это нужно, потому что люди у нас действительно, которые попали в трудную жизненную ситуацию, — рассказал заместитель директора реабилитационного центра Игорь Луговской.

Попасть в приюты для бездомных получается не у всех бродяг. А ведь для большинства — это единственная возможность выжить в холода. Часто у тех, кто вынужден ночевать на улице, случаются обморожения. Теплые вещи и зимняя обувь помогают им пережить морозы. Волонтеры «Теплой помощи» и НКО «Жизнь» собирали пуховики, шапки, варежки и сапоги для бездомных. Фонды сотрудничают уже шесть лет. За это время вместе удалось помочь сотням людей.

— Здесь они получают горячие обеды медикаменты одежду, одежду они получают, благодаря, конечно же, совместной работе с «Теплой помощью», — отметила руководитель НКО «Жизнь» Екатерина Петрова.

А перед Новым годом бездомных ждало настоящее чудо. Благотворительный фонд «Теплая помощь» поздравил бродяг с наступающими праздниками. Людям без адреса волонтеры вручили подарочные наборы с конфетами, чаем и лапшой — сразу 100 наборов. Их удалось приобрести на деньги президентского гранта.

Отметим, фонд «Теплая помощь» с сентября по декабрь открыл 6 приемных пунктов одежды в разных районах, где принимали одежду для бродяг. Благодаря неравнодушию горожан многим бездомным этой зимой удастся сохранить жизнь и здоровье. Отметим, что челябинцы не только приносили свои вещи, но и покупали новые.

Добавим, в этот раз кроме традиционной раздачи шуб и пуховиков бродяги могли получить юридические консультации. Некоторым специалисты помогли восстановить документы и добраться до дома.