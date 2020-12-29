Школьники довольны столовыми, но просят сделать их светлее и ярче
29 декабря 2020, 07:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Более 80% опрошенных учащихся в России довольны школьными столовыми, порядка 60% считают их уютными. Это следует из результатов опроса, который был проведен в рамках проекта Российского движения школьников (РДШ) «Шеф в школе».
60,3% опрошенных учеников считают школьные столовые уютными, 39,7% с этим не согласились, около 96% школьников рассказали, что в самой столовой или перед входом есть умывальники, почти 4% ответили отрицательно.
Авторы опроса отметили основное пожелание школьников – сделать школьные столовые более светлыми и яркими, что, по их мнению, поможет создать благоприятную атмосферу. Для этого они просят также улучшить освещение.
Ранее сообщалось, что советники директоров школ могут появиться с марта в ряде российских регионов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.