Школьники довольны столовыми, но просят сделать их светлее и ярче

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Более 80% опрошенных учащихся в России довольны школьными столовыми, порядка 60% считают их уютными. Это следует из результатов опроса, который был проведен в рамках проекта Российского движения школьников (РДШ) «Шеф в школе».

60,3% опрошенных учеников считают школьные столовые уютными, 39,7% с этим не согласились, около 96% школьников рассказали, что в самой столовой или перед входом есть умывальники, почти 4% ответили отрицательно.

Авторы опроса отметили основное пожелание школьников – сделать школьные столовые более светлыми и яркими, что, по их мнению, поможет создать благоприятную атмосферу. Для этого они просят также улучшить освещение.

Ранее сообщалось, что советники директоров школ могут появиться с марта в ряде российских регионов.